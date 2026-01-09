Príncipe herdeiro do Irã ganha destaque convocando protestos do exílio

Ele está no exílio há quase 50 anos. Seu pai, o ex-xá do Irã, era tão odiado que milhões de pessoas foram às ruas contra ele em 1979, forçando-o a deixar o poder. No entanto, o príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, está tentando se posicionar como um ator no futuro de seu país. Pahlavi conseguiu levar os manifestantes às ruas na noite de quinta-feira, 08, em uma escalada maciça dos protestos que assolam o Irã. Inicialmente provocadas pela economia em crise da República Islâmica, as manifestações se tornaram um sério desafio à teocracia, abalada por anos de protestos em todo o país e uma guerra de 12 dias em junho, iniciada por Israel, que levou os EUA a bombardear instalações de enriquecimento nuclear.

O que não se sabe é quanto apoio real o Pahlavi, de 65 anos, que está exilado nos Estados Unidos, tem em sua terra natal. Os manifestantes querem o retorno do Trono do Pavão, como era conhecido o reinado de seu pai? Ou estão apenas procurando qualquer coisa que não seja a teocracia xiita do Irã? Pahlavi fez apelos, retransmitidos por canais de notícias via satélite em língua farsi e sites no exterior, para que os iranianos voltassem às ruas na noite desta sexta-feira, 9. "Na última década, o movimento de protesto e a comunidade dissidente do Irã têm se tornado cada vez mais nacionalistas em tom e teor", disse Behnam Ben Taleblu, especialista em Irã da Fundação para a Defesa das Democracias. "Quanto mais a República Islâmica fracassa, mais ela encoraja sua antítese. O sucesso do príncipe herdeiro e sua equipe tem sido em traçar um contraste nítido entre a normalidade do que era e a promessa do que poderia ser, em comparação com o pesadelo e a situação difícil atual que é a realidade para tantos iranianos." A popularidade de Pahlavi voltou a crescer durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump. Ainda assim, Trump e outros líderes mundiais têm hesitado em apoiá-lo, dadas as muitas histórias cautelares no Oriente Médio e em outros lugares de governos ocidentais que depositaram sua fé em exilados há muito afastados de suas terras natais.

A mídia estatal iraniana, que durante anos ridicularizou Pahlavi por estar fora de contato com a realidade e ser corrupto, culpou "elementos terroristas monarquistas" pelas manifestações na noite de quinta-feira, durante as quais veículos foram queimados e quiosques da polícia atacados. Nascido no luxo Nascido em 31 de outubro de 1960, Pahlavi viveu em um mundo dourado de luxo como príncipe herdeiro do xá Mohammad Reza Pahlavi.

Mohammed Reza herdara o trono de seu próprio pai, um oficial do exército que tomou o poder com o apoio dos britânicos. O governo de Mohammed Reza foi consolidado por um golpe apoiado pela CIA em 1953, e ele cooperou estreitamente com os americanos, que venderam bilhões de dólares em armas ao governante autocrático e espionaram a União Soviética a partir do Irã. O jovem Pahlavi foi educado em uma escola que levava seu próprio nome no norte de Teerã. Um biógrafo de seu pai observou que o príncipe herdeiro uma vez tocou rock no palácio durante uma visita a Teerã do presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Mas a queda do Trono do Pavão se aproximava. A queda

Embora tenha aproveitado com sucesso o aumento dos preços do petróleo na década de 1970, uma profunda desigualdade econômica se instalou durante o governo do xá, e sua temida agência de inteligência SAVAK tornou-se notória pela tortura de dissidentes. Milhões de pessoas em todo o país participaram de protestos contra o xá, unindo esquerdistas seculares, sindicatos, profissionais, estudantes e clérigos muçulmanos. À medida que a crise atingia seu auge, o xá estava condenado por sua incapacidade de agir e por suas decisões equivocadas, enquanto lutava secretamente contra um câncer terminal. *Associated Press.