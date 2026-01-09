Príncipe herdeiro do Irã ganha destaque convocando protestos do exílio
Ele está no exílio há quase 50 anos. Seu pai, o ex-xá do Irã, era tão odiado que milhões de pessoas foram às ruas contra ele em 1979, forçando-o a deixar o poder. No entanto, o príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, está tentando se posicionar como um ator no futuro de seu país.
Pahlavi conseguiu levar os manifestantes às ruas na noite de quinta-feira, 08, em uma escalada maciça dos protestos que assolam o Irã. Inicialmente provocadas pela economia em crise da República Islâmica, as manifestações se tornaram um sério desafio à teocracia, abalada por anos de protestos em todo o país e uma guerra de 12 dias em junho, iniciada por Israel, que levou os EUA a bombardear instalações de enriquecimento nuclear.
O que não se sabe é quanto apoio real o Pahlavi, de 65 anos, que está exilado nos Estados Unidos, tem em sua terra natal. Os manifestantes querem o retorno do Trono do Pavão, como era conhecido o reinado de seu pai? Ou estão apenas procurando qualquer coisa que não seja a teocracia xiita do Irã?
Pahlavi fez apelos, retransmitidos por canais de notícias via satélite em língua farsi e sites no exterior, para que os iranianos voltassem às ruas na noite desta sexta-feira, 9.
"Na última década, o movimento de protesto e a comunidade dissidente do Irã têm se tornado cada vez mais nacionalistas em tom e teor", disse Behnam Ben Taleblu, especialista em Irã da Fundação para a Defesa das Democracias. "Quanto mais a República Islâmica fracassa, mais ela encoraja sua antítese. O sucesso do príncipe herdeiro e sua equipe tem sido em traçar um contraste nítido entre a normalidade do que era e a promessa do que poderia ser, em comparação com o pesadelo e a situação difícil atual que é a realidade para tantos iranianos."
A popularidade de Pahlavi voltou a crescer durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump. Ainda assim, Trump e outros líderes mundiais têm hesitado em apoiá-lo, dadas as muitas histórias cautelares no Oriente Médio e em outros lugares de governos ocidentais que depositaram sua fé em exilados há muito afastados de suas terras natais.
A mídia estatal iraniana, que durante anos ridicularizou Pahlavi por estar fora de contato com a realidade e ser corrupto, culpou "elementos terroristas monarquistas" pelas manifestações na noite de quinta-feira, durante as quais veículos foram queimados e quiosques da polícia atacados.
Nascido no luxo
Nascido em 31 de outubro de 1960, Pahlavi viveu em um mundo dourado de luxo como príncipe herdeiro do xá Mohammad Reza Pahlavi.
Mohammed Reza herdara o trono de seu próprio pai, um oficial do exército que tomou o poder com o apoio dos britânicos. O governo de Mohammed Reza foi consolidado por um golpe apoiado pela CIA em 1953, e ele cooperou estreitamente com os americanos, que venderam bilhões de dólares em armas ao governante autocrático e espionaram a União Soviética a partir do Irã.
O jovem Pahlavi foi educado em uma escola que levava seu próprio nome no norte de Teerã. Um biógrafo de seu pai observou que o príncipe herdeiro uma vez tocou rock no palácio durante uma visita a Teerã do presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Mas a queda do Trono do Pavão se aproximava.
A queda
Embora tenha aproveitado com sucesso o aumento dos preços do petróleo na década de 1970, uma profunda desigualdade econômica se instalou durante o governo do xá, e sua temida agência de inteligência SAVAK tornou-se notória pela tortura de dissidentes.
Milhões de pessoas em todo o país participaram de protestos contra o xá, unindo esquerdistas seculares, sindicatos, profissionais, estudantes e clérigos muçulmanos. À medida que a crise atingia seu auge, o xá estava condenado por sua incapacidade de agir e por suas decisões equivocadas, enquanto lutava secretamente contra um câncer terminal.
*Associated Press.
Em 1978, o príncipe herdeiro Reza deixou sua terra natal para frequentar uma escola de aviação em uma base aérea dos EUA no Texas. Um ano depois, seu pai fugiu do Irã durante o início do que ficou conhecido como a Revolução Islâmica. Clérigos xiitas expulsaram outras facções anti-xá, estabelecendo um novo governo teocrático que executou milhares após a revolução e até hoje continua sendo um dos maiores executores do mundo.
Após a morte de seu pai, uma corte real no exílio anunciou que Reza Pahlavi assumiu o papel de xá em 31 de outubro de 1980, seu aniversário de 20 anos.
"Posso compreender e simpatizar com seus sofrimentos e seu tormento interior", disse Pahlavi, dirigindo-se aos iranianos em um discurso de 11 minutos na época. "Derramo as lágrimas que vocês devem esconder. No entanto, tenho certeza de que há luz além da escuridão. No fundo de seus corações, vocês podem ter certeza de que este pesadelo, como outros em nossa história, passará." Mas o que se seguiu foram quase cinco décadas no exílio.
Anos no exílio
Pahlavi tentou ganhar influência no exterior. Em 1986, o The Washington Post noticiou que a CIA forneceu aos aliados do príncipe "um transmissor de televisão miniaturizado para uma transmissão clandestina de 11 minutos" para o Irã por Pahlavi, que pirateou o sinal de duas emissoras na República Islâmica.
"Eu voltarei e, juntos, abriremos caminho para a felicidade e a prosperidade da nação por meio da liberdade", teria dito Pahlavi na transmissão.
Isso não aconteceu. Pahlavi viveu principalmente no exterior, nos Estados Unidos, em Los Angeles e Washington, enquanto sua mãe, a xá-banu Farah Pahlavi, viveu em Paris.
Círculos de monarquistas iranianos ferrenhos no exílio há muito tempo alimentam o sonho do retorno da dinastia Pahlavi ao poder. Mas Pahlavi tem sido impedido de ganhar mais popularidade por uma série de fatores: memórias amargas do governo de seu pai; a percepção de que ele e sua família estão desconectados de sua terra natal; e a repressão dentro do Irã, que visa silenciar qualquer sentimento de oposição.
Ao mesmo tempo, as gerações mais jovens no Irã, nascidas décadas após o fim do governo do xá, cresceram sob uma experiência diferente: restrições sociais e repressão brutal pela República Islâmica e turbulência econômica sob sanções internacionais, corrupção e má gestão.
Pahlavi tem buscado se expressar por meio de vídeos nas redes sociais, bem como em canais de notícias em farsi, como o Iran International, destacando seus apelos por protestos. O canal também divulgou códigos QR que levavam a informações para que membros das forças de segurança dentro do Irã cooperassem com ele.
Em entrevistas nos últimos anos, Pahlavi levantou a ideia de uma monarquia constitucional, talvez com um governante eleito em vez de hereditário. Mas ele também disse que cabe aos iranianos escolher.
"Este regime é simplesmente irreformável porque sua natureza, seu DNA, é tal que não permite isso", disse Pahlavi à Associated Press em 2017. "As pessoas desistiram da ideia de reforma e acham que deve haver uma mudança fundamental. Agora, como essa mudança pode ocorrer é a grande questão."
Ele também enfrentou críticas por seu apoio a Israel e por parte de Israel, especialmente após a guerra de junho.
"Meu foco agora é libertar o Irã, e encontrarei todos os meios possíveis, sem comprometer os interesses nacionais e a independência, com qualquer pessoa que esteja disposta a nos ajudar, seja os EUA, os sauditas, os israelenses ou quem quer que seja", disse ele em 2017.