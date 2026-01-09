Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo fecha em forte alta por manifestações no Irã

Autor AFP
Os preços do petróleo fecharam em forte alta, nesta sexta-feira (9), impulsionados pelos temores no mercado de uma possível alteração da produção no Irã, devido aos protestos contra o governo.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em março subiu 2,18%, a 63,34 dólares. 

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em fevereiro subiu 2,36% a 59,12 dólares, seu nível mais alto em um mês.

O líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, advertiu, nesta sexta-feira, que seu país "não vai ceder" diante de uma onda de protestos civis contra o custo de vida no país.

Ao menos 51 manifestantes, entre eles nove crianças, morreram e outras centenas ficaram feridas desde o início dos protestos, em 28 de dezembro, segundo dados compilados nesta sexta pela ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega. 

"A situação está piorando e representa uma ameaça para o abastecimento" mundial, disse à AFP John Kilduff, da Again Capital. 

O Irã é um importante produtor de petróleo, com cerca de 3,2 milhões de barris diários, segundo os últimos dados disponíveis, publicados pela Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep). 

Qualquer perturbação na produção e exportação de óleo bruto por parte do Irã afetará a oferta de petróleo no mundo.

