Petróleo fecha em forte alta por manifestações no Irã

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em março subiu 2,18%, a 63,34 dólares.

Os preços do petróleo fecharam em forte alta, nesta sexta-feira (9), impulsionados pelos temores no mercado de uma possível alteração da produção no Irã, devido aos protestos contra o governo.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em fevereiro subiu 2,36% a 59,12 dólares, seu nível mais alto em um mês.

O líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, advertiu, nesta sexta-feira, que seu país "não vai ceder" diante de uma onda de protestos civis contra o custo de vida no país.

Ao menos 51 manifestantes, entre eles nove crianças, morreram e outras centenas ficaram feridas desde o início dos protestos, em 28 de dezembro, segundo dados compilados nesta sexta pela ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega.

"A situação está piorando e representa uma ameaça para o abastecimento" mundial, disse à AFP John Kilduff, da Again Capital.