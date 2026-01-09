Nestlé retira fórmulas infantis de dezenas de países, entre eles o Brasil

A gigante suíça Nestlé retirou nesta semana lotes de fórmulas infantis de dezenas de mercados, entre eles o Brasil, devido à possível presença de uma substância de origem bacteriana que pode causar problemas digestivos. Várias subsidiárias da empresa na Europa já haviam anunciado, na última segunda-feira, o recolhimento desses produtos, mas o número de países afetados pela medida aumentou nesta sexta-feira (9) para mais de 50.

A nova lista, publicada no site da empresa, inclui Brasil, Argentina, Chile, México, Paraguai, Peru e Uruguai, além da China, um mercado gigante. "Não foi confirmado até o momento nenhum caso de doença relacionado aos produtos afetados", ressaltou o grupo nesta semana, insistindo em que se trata de uma medida de precaução. Mas o caso ameaça manchar ainda mais a imagem da gigante da alimentação, abalada por escândalos envolvendo o tratamento ilegal de água mineral na França e na Suíça e por acusações de adicionar açúcar a alimentos infantis em países de baixa renda. O analista da empresa Vontobel Jean-Philippe Bertschy citou um "risco de reputação" para a Nestlé, embora o impacto financeiro seja "limitado", uma vez que o volume afetado representa "cerca de 0,5%" dos seus negócios.