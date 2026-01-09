Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Não aceito que Trump venha dominar' Venezuela, dizem chavistas em nova marcha pró-Maduro

'Não aceito que Trump venha dominar' Venezuela, dizem chavistas em nova marcha pró-Maduro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O chavismo se mobilizou nesta sexta-feira (9) pelo sexto dia consecutivo em Caracas para exigir aos Estados Unidos a libertação de Nicolás Maduro e rejeitar qualquer aspiração do presidente Donald Trump para "dominar" a Venezuela.

A mobilização coincide com a chegada a Caracas de uma missão diplomática americana, no âmbito do interesse do governo interino de Delcy Rodríguez de retomar as relações diplomáticas depois de sete anos.

A aproximação inclui acordos petrolíferos e a libertação de presos políticos, embora as instâncias de poder na Venezuela continuem pedindo a libertação de Maduro e sua esposa Cilia Flores. Ambos foram capturados durante o bombardeio americano a Caracas em 3 de janeiro.

"Eu não aceito que Trump venha dominar o nosso país", disse à AFP Josefina Castro cercada por centenas de simpatizantes do chavismo e trabalhadores da administração pública que marcharam em Caracas.

"Não temos que dar nenhuma gota de petróleo a Trump depois de tudo o que ele nos fez", confirmou esta mulher de 70 anos que integra a milícia, um corpo vinculado às forças armadas com alta carga ideológica. "Morreram irmãos venezuelanos, isso tem que nos causar dor."

A caminhada atravessou ruas repletas de propaganda política. Mensagens como "#FreeMaduro" e "Venezuela se Respeita" adornavam as paredes junto com panfletos impressos da declaração de Maduro em sua audiência de apresentação: "Sou o presidente da Venezuela."

"Não queremos guerra, mas não vamos dar o braço a torcer, o petróleo pertence à Venezuela", reivindicou Jonathan Querales, médico comunitário de 45 anos.

A mobilização foi menor em relação a dias anteriores. Serve de antessala para uma "grande marcha" que o chavismo prepara para este sábado, quando completará uma semana do ataque.

pr-bc/jt/mel/rpr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar