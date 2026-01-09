Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Minneapolis pede que autoridades estaduais investiguem morte de mulher pelas mãos do ICE

Autor AFP
Tipo Notícia

O prefeito de Minneapolis pediu nesta sexta-feira (9) que seja permitida a incorporação de funcionários estaduais à investigação federal sobre a morte de uma mulher americana baleada por um agente de imigração e acusou o governo de Washington de prejulgar o caso.

As autoridades do estado de Minnesota reclamaram que o governo federal excluiu seus funcionários da investigação sobre a morte a tiros de Renee Nicole Good, ocorrida na quarta-feira.

O governo de Donald Trump tem insistido em acusar a vítima de ser uma "terrorista" e em afirmar que o agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, sigla em inglês) que atirou agiu em legítima defesa.

"Não é momento de burlar as normas. É momento de cumprir a lei... O fato de que o Departamento de Justiça de Pam Bondi e esta administração presidencial já tenham chegado a uma conclusão sobre esses fatos é muito preocupante", declarou o prefeito de Minneapolis, o democrata Jacob Frey, em uma coletiva de imprensa na sexta-feira.

"Sabemos que eles já determinaram grande parte da investigação", disse, acrescentando que o Departamento de Apreensão Criminal do estado de Minnesota geralmente conduz esse tipo de investigação.

"Por que não incluí-los no processo?", questionou Frey. "Nem sequer estamos falando de controle total. Estamos falando de estar presentes à mesa", acrescentou.

Good, de 37 anos, levou um tiro na cabeça quando tentava se afastar de um grupo de agentes do ICE, que alegaram que a vítima bloqueava a passagem deles com seu veículo.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que o agente do ICE, identificado pela mídia local como Jonathan Ross, tem "imunidade absoluta".

As autoridades de Minnesota declararam que o FBI inicialmente convidou os investigadores locais a participar da investigação, mas que posteriormente os impediu de fazê-lo.

A morte de Good é a quarta causada por agentes migratórios desde que Trump lançou sua campanha de repressão à imigração. Outras sete pessoas ficaram feridas, informou The Trace, um veículo de comunicação que acompanha a violência com armas de fogo.

