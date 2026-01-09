México busca 'fortalecer coordenação' com EUA após nova ameaça de Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta sexta-feira (9) que seu governo busca maior coordenação com os Estados Unidos após o presidente americano, Donald Trump, ter ameaçado "atacar por terra" os cartéis de drogas. "Ontem (quinta-feira), pedi ao chanceler Juan Ramón de la Fuente que entrasse em contato direto com o secretário do Departamento de Estado e, se necessário, conversasse com o presidente Trump para fortalecer a coordenação no âmbito" do acordo bilateral de segurança, disse a presidente em sua coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum abordou o assunto em resposta a uma pergunta sobre seu telefonema na quinta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Discutimos muitos tópicos, incluindo a situação na América Latina e a defesa da soberania", disse a presidente. Ela relatou que explicou a Lula que o México possui um acordo de "entendimento sobre questões de segurança" com os Estados Unidos. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, falou "sobre a boa coordenação em segurança que existe com o México", acrescentou Sheinbaum.