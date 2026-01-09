Manifestantes protestam novamente em Teerã, segundo vídeo verificado pela AFP

Manifestantes tomaram as ruas do Irã na noite desta sexta-feira (9), apesar do corte de internet e das ameaças das autoridades, segundo um vídeo verificado pela AFP gravado no distrito de Sadatabad, no noroeste de Teerã.

As imagens às quais a AFP teve acesso mostram pessoas fazendo um panelaço e gritando palavras de ordem contra o governo como "morte a Khamenei", em referência ao líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. Também há buzinaço dos motoristas em sinal de apoio.