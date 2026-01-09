Lançamento de míssil russo Oreshnik é 'inaceitável', afirmam Starmer, Merz e Macron

O lançamento, pela Rússia, de um míssil Oreshnik de última geração contra a Ucrânia na madrugada desta sexta-feira (9) representa uma escalada e é inaceitável, concordaram os líderes do Reino Unido, Alemanha e França, afirmou uma porta-voz do governo britânico. A Rússia lançou um ataque massivo contra Kiev na madrugada desta sexta-feira, que deixou pelo menos quatro mortos, poucas horas depois de rejeitar um plano europeu "militarista" para o envio de uma força multinacional à Ucrânia após um eventual fim da guerra.

A Ucrânia e seus aliados ocidentais, que se apressam para pôr fim ao conflito que se aproxima do seu quarto ano, concordaram esta semana que a Europa enviará tropas após um eventual cessar-fogo. Mas Moscou, que lançou a invasão em fevereiro de 2022, em parte para impedir a entrada da Ucrânia na Otan, rejeitou repetidamente a ideia de forças ocidentais mobilizadas no país. "Os ataques em curso da Rússia na Ucrânia, incluindo o uso, esta madrugada, de um míssil balístico de alcance intermediário Oreshnik no oeste do país, representam uma escalada e são inaceitáveis", concordaram o presidente francês, Emmanuel Macron; o chanceler alemão, Friedrich Merz; e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, segundo a porta-voz deste último. "Ficou claro que a Rússia estava usando acusações fabricadas para justificar o ataque", acrescentou a porta-voz.