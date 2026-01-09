Irã 'não cederá' diante dos manifestantes, adverte líder supremo

O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, advertiu nesta sexta-feira (9) que seu país "não cederá" diante de uma onda crescente de protestos que representa um sério desafio à República Islâmica, no poder desde 1979. Aos gritos de "morte ao ditador", iranianos pedem abertamente nas ruas de Teerã e de outras cidades o fim do sistema teocrático xiita, após quase duas semanas de um movimento inicialmente ligado ao descontentamento com o alto custo de vida.

Com os olhos irritados pelo gás lacrimogêneo e a garganta afetada depois de gritar palavras de ordem nas ruas, o vendedor de telefones celulares Majid (nome fictício) acredita que os protestos não vão cessar. "Sabemos que arriscamos nossas vidas, mas mesmo assim fazemos isso e continuaremos fazendo, por um futuro melhor", disse o manifestante a jornalistas. Khamenei reagiu nesta sexta-feira, em um discurso diante de seus apoiadores, adotando um tom incisivo em pronunciamento transmitido pela televisão estatal. "A República Islâmica não cederá diante dos sabotadores", afirmou.

"Ontem à noite em Teerã, um bando de vândalos veio destruir um edifício (...) para prestar homenagem ao presidente dos Estados Unidos", acrescentou o líder supremo. Mas o "arrogante" Donald Trump, disse ele, será "derrubado", assim como foi a dinastia imperial que governou o Irã até a Revolução Islâmica de 1979. Khamenei acusou ainda o presidente republicano de ter as "mãos manchadas com o sangue de mais de mil iranianos", em aparente referência à guerra de 12 dias com Israel, em junho de 2025, da qual os Estados Unidos participaram ao bombardear instalações nucleares da República Islâmica.

Na véspera, Trump havia voltado a ameaçar "atingir duramente" o Irã caso as autoridades matassem manifestantes. "Estamos prontos para fazê-lo", disse Trump, que elogiou o "entusiasmo incrível [do povo] para derrubar este regime". - Mobilização em várias cidades -

O discurso de Khamenei ocorreu um dia após grandes protestos na capital iraniana, Teerã. Imagens verificadas pela AFP mostram multidões a pé desafiando o governo ou motoristas buzinando em apoio ao movimento. Outros vídeos registraram manifestações em diferentes partes do país, incluindo Tabriz, no norte, a cidade santa de Mashhad, no leste, e regiões do oeste de maioria curda, especialmente nos arredores de Kermanshah.