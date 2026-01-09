Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter de Milão enfrenta Napoli com chance de disparar no Italiano

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Inter de Milão contra Napoli. Primeiro contra terceiro, com a possibilidade de a equipe capitaneada pelo argentino Lautaro Martínez dar um golpe decisivo no Campeonato Italiano, que chega à sua 20ª rodada neste fim de semana. 

Sem tempo para descansar após as festas de fim de ano e com um calendário carregado em janeiro, com oito jogos a serem disputados neste mês, a Inter, líder do campeonato com 42 pontos, recebe o atual campeão Napoli no domingo. Os napolitanos ocupam a terceira posição na Serie A, quatro pontos atrás do adversário. 

Os 'interistas' têm contas a acertar com a equipe comandada por Antonio Conte, que lhe tirou o 'Scudetto' na temporada passada por apenas um ponto e que no primeiro turno do campeonato atual derrotou o time do sul da Itália por 3 a 1.

- Praga de lesões no Napoli -

Mas a equipe comandada nesta temporada pelo técnico Christian Chivu, que começou o campeonato de forma muito hesitante, a ponto de o cargo do jovem treinador romeno ficar ameaçado, parece ter encontrado seu ritmo nesta fase da temporada e acumula seis vitórias consecutivas, tendo sofrido apenas quatro gols. 

O Napoli, além disso, chega a esta partida com muitos desfalques importantes (De Bruyne, Anguissa, Meret, Neres e Lukaku, entre outros), e Conte terá apenas 15 jogadores à disposição no domingo.

O Milan, segundo colocado com 39 pontos, vai receber no sábado a Fiorentina, equipe que luta contra o rebaixamento para a Serie B, enquanto a Juventus (quarta colocada com 36 pontos) espera uma vitória contra a Cremonese na segunda-feira para se manter na briga pelo título.

--- Programação da 20ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(11h00) Como - Bologna

Udinese - Pisa

(14h00) Roma - Sassuolo

(16h45) Atalanta - Torino

- Domingo:

(08h30) Lecce - Parma

(11h00) Fiorentina - Milan

(14h00) Hellas Verona - Lazio

(16h45) Inter - Napoli

- Segunda-feira:

(14h30) Genoa - Cagliari

(16h45) Juventus - Cremonese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 42 18 14 0 4 40 15 25

2. Milan 39 18 11 6 1 29 14 15

3. Napoli 38 18 12 2 4 28 15 13

4. Juventus 36 19 10 6 3 27 16 11

5. Roma 36 19 12 0 7 22 12 10

6. Como 33 18 9 6 3 26 12 14

7. Atalanta 28 19 7 7 5 23 19 4

8. Bologna 26 18 7 5 6 25 19 6

9. Lazio 25 19 6 7 6 20 16 4

10. Udinese 25 19 7 4 8 20 30 -10

11. Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25 -2

12. Torino 23 19 6 5 8 21 30 -9

13. Cremonese 22 19 5 7 7 20 23 -3

14. Cagliari 19 19 4 7 8 21 27 -6

15. Parma 18 18 4 6 8 12 21 -9

16. Lecce 17 18 4 5 9 12 25 -13

17. Genoa 16 19 3 7 9 19 29 -10

18. Hellas Verona 13 18 2 7 9 15 30 -15

19. Fiorentina 13 19 2 7 10 20 30 -10

20. Pisa 12 19 1 9 9 13 28 -15

