Inter de Milão enfrenta Napoli com chance de disparar no Italiano

Inter de Milão contra Napoli. Primeiro contra terceiro, com a possibilidade de a equipe capitaneada pelo argentino Lautaro Martínez dar um golpe decisivo no Campeonato Italiano, que chega à sua 20ª rodada neste fim de semana. Sem tempo para descansar após as festas de fim de ano e com um calendário carregado em janeiro, com oito jogos a serem disputados neste mês, a Inter, líder do campeonato com 42 pontos, recebe o atual campeão Napoli no domingo. Os napolitanos ocupam a terceira posição na Serie A, quatro pontos atrás do adversário.

Os 'interistas' têm contas a acertar com a equipe comandada por Antonio Conte, que lhe tirou o 'Scudetto' na temporada passada por apenas um ponto e que no primeiro turno do campeonato atual derrotou o time do sul da Itália por 3 a 1. - Praga de lesões no Napoli - Mas a equipe comandada nesta temporada pelo técnico Christian Chivu, que começou o campeonato de forma muito hesitante, a ponto de o cargo do jovem treinador romeno ficar ameaçado, parece ter encontrado seu ritmo nesta fase da temporada e acumula seis vitórias consecutivas, tendo sofrido apenas quatro gols. O Napoli, além disso, chega a esta partida com muitos desfalques importantes (De Bruyne, Anguissa, Meret, Neres e Lukaku, entre outros), e Conte terá apenas 15 jogadores à disposição no domingo.

O Milan, segundo colocado com 39 pontos, vai receber no sábado a Fiorentina, equipe que luta contra o rebaixamento para a Serie B, enquanto a Juventus (quarta colocada com 36 pontos) espera uma vitória contra a Cremonese na segunda-feira para se manter na briga pelo título. --- Programação da 20ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação: - Sábado:

(11h00) Como - Bologna Udinese - Pisa (14h00) Roma - Sassuolo

(16h45) Atalanta - Torino - Domingo: (08h30) Lecce - Parma