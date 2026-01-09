Grok desativa ferramenta que permite despir pessoas para usuários não pagantes

Essas imagens, criadas por meio da edição de fotos ou vídeos de pessoas reais para que parecessem nuas, provocaram protestos em todo o mundo.

Grok, o assistente de inteligência artificial da plataforma de Elon Musk, desativou nesta sexta-feira (9) sua função de criação de imagens para usuários não pagantes, após ser criticado por gerar imagens falsas sexualmente explícitas de mulheres e menores.

Quando os usuários do X acessaram o Grok nesta sexta-feira, o assistente respondeu: “A geração e a edição de imagens estão atualmente reservadas aos assinantes pagos. Você pode assinar para desbloquear essas funções”.

A Comissão Europeia anunciou na quinta-feira a imposição de uma medida cautelar ao X após o escândalo relacionado às imagens sexualmente explícitas de menores geradas pelo Grok.

O órgão disse ter emitido uma “ordem de retenção”, uma medida legal que obriga o X a “preservar todos seus documentos internos relacionados ao Grok até o final de 2026”, declarou um porta-voz à imprensa.

No início de dezembro, a UE multou o X em 120 milhões de euros (753 milhões de reais na cotação atual) por descumprir a Lei de Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês), apesar de reiteradas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acusa o bloco europeu de atacar as gigantes tecnológicas americanas com sua legislação digital.