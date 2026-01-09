Governo espanhol propõe novo modelo de financiamento regional

O governo espanhol de esquerda, sem maioria no Parlamento e pressionado pela oposição a antecipar eleições, propôs nesta sexta-feira (9) um novo modelo de financiamento para as regiões, reivindicação de seus aliados nacionalistas catalães. A proposta surge com o Executivo atolado em uma série de escândalos judiciais que atingem o entorno do presidente do governo, Pedro Sánchez, além de casos de assédio sexual dentro de seu partido.

A ministra da Fazenda, María Jesús Montero, número dois do governo, anunciou em entrevista coletiva um aumento de cerca de 50% do orçamento destinado às regiões a partir de 2027 em relação a 2023 (último pacote aprovado), alcançando um total de "224,507 bilhões de euros" (R$1,4 trilhão). Esse aumento viria principalmente de uma nova distribuição das receitas vinculadas a determinados impostos, como o IVA. Na Espanha, diversas áreas, como educação, saúde e gestão de emergências, são de responsabilidade das comunidades autônomas. Essa reforma precisa ser aprovada pelo Parlamento, mas, na ausência de uma maioria socialista, é difícil esperar um voto favorável nas próximas semanas.

O modelo exclui Navarra e o País Basco, que contam com um regime especial por razões históricas. Para garantir o apoio ao novo modelo de um aliado-chave, Sánchez recebeu na quinta-feira Oriol Junqueras, líder da Esquerda Republicana de Catalunya (ERC), partido de esquerda que tem sete deputados no Congresso. Esse foi o primeiro encontro público entre eles desde a saída de Junqueras da prisão, em 2021, após um indulto concedido por Sánchez para virar a página da tentativa frustrada de secessão da Catalunha em 2017.