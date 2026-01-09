González Urrutia pede 'reconhecimento explícito' de sua vitória nas eleições presidenciais da Venezuela

O opositor venezuelano, Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha, pediu nesta sexta-feira (9) o "reconhecimento explícito" de sua suposta vitória nas eleições presidenciais de 2024, oficialmente vencidas por Nicolás Maduro, que foi capturado no início de janeiro pelos Estados Unidos.

"A reconstrução democrática na Venezuela depende do reconhecimento explícito dos resultados eleitorais de 28 de julho de 2024", afirmou ele durante uma conversa por telefone com o presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, segundo um comunicado divulgado por sua equipe.