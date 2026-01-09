Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França muda data de cúpula do G7 para que Trump possa participar

França muda data de cúpula do G7 para que Trump possa participar

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A França mudou a data da próxima reunião de cúpula do G7, para que o presidente americano, Donald Trump, possa participar, confirmou a Casa Branca à AFP.

"Nossos parceiros acham a participação do presidente Trump na reunião essencial", disse um funcionário do governo americano à AFP, referindo-se a uma reportagem do veículo digital Politico sobre a mudança de data. 

Inicialmente programado para acontecer entre 14 e 16 de junho, o encontro dos líderes das sete potências econômicas foi remarcado para 15 a 17 de junho, em Évian-les-Bains.

Trump organiza um evento de artes marciais mistas na Casa Branca, que vai acontecer em 14 de junho. Segundo um representante do presidente da França, Emmanuel Macron, a mudança de data foi "resultado de consultas com todos os membros do G7".

O grupo é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Sua presidência é assumida a cada ano por um dos seus membros, que fica responsável pela organização das reuniões de cúpula e de ministros.

aue/md/sst/iv/lb/dga/lb/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

trump eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar