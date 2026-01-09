França escolhe Boston como sede de concentração durante a Copa do Mundo de 2026

Os 'Bleus' treinarão nas instalações do Babson College, uma escola particular de negócios localizada a cerca de trinta minutos do centro de Boston, onde a equipe ficará hospedada, explicou a FFF em um comunicado.

A seleção francesa ficará concentrada em um centro de treinamento em Boston durante a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF) nesta sexta-feira (9).

O nome do hotel ainda não foi especificado, mas, segundo uma fonte da federação, a comissão técnica da seleção francesa buscava um estabelecimento que não fosse grande demais para poder assim reservá-lo exclusivamente para a delegação.

A importante cidade do estado de Massachusetts fica a aproximadamente 300 quilômetros de Nova York e Nova Jersey, onde os atuais vice-campeões mundiais enfrentarão o Senegal em 16 de junho, e a 500 km da Filadélfia, onde jogarão contra o vencedor da repescagem intercontinental (Iraque, Bolívia ou Suriname) no dia 22 de junho.

A França, que conquistou a Copa do Mundo duas vezes (1998 e 2018), disputará sua terceira partida da fase de grupos contra a Noruega de Erling Haaland em 26 de junho, em Boston.

O técnico Didier Deschamps está satisfeito por jogar nesta região do nordeste dos Estados Unidos, onde a seleção francesa evitará viagens excessivamente longas e calor intenso, pelo menos durante a fase de grupos.