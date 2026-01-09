Filipinas: deslizamento aterro sanitário deixa morto e desaparecidos

Ainda não há informações sobre o que causou o incidente.

Ao menos uma pessoa morreu e outras 37 seguem desaparecidas após um deslizamento em um aterro sanitário nas Filipinas. Os trabalhadores da coleta de lixo foram soterrados na tarde de quinta-feira, 8, quando uma montanha de resíduos desabou; 13 funcionários já foram resgatados dos escombros e hospitalizados.

Imagens divulgadas pelas autoridades mostraram equipes de resgate com equipamentos de terraplenagem vasculhando um prédio destruído pelo deslizamento. Funcionários e colaboradores da central de gestão de resíduos, que emprega 110 pessoas, devem realizar uma reunião de emergência ainda nesta sexta-feira, 9.

Um dos prédios afetados foi um armazém onde os trabalhadores separavam o lixo reciclável.

Em julho de 2000, um lixão no país desabou após dias de tempestades, e o deslizamento de terra também causou um incêndio. O desastre deixou mais de 200 mortos e muitos desaparecidos, atingiu dezenas de casas e levou à criação de uma lei que exige o fechamento de lixões clandestinos e uma melhor gestão de resíduos por parte das autoridades.