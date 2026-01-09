Filho do último xá do Irã faz apelo a Trump para que intervenha no país

“Sr. Presidente, este é um pedido urgente e imediato por sua atenção, apoio e ação”, escreveu Reza Pahlavi nas redes sociais. “Por favor, esteja preparado para intervir e ajudar o povo do Irã.”

O filho exilado do último xá do Irã fez um apelo, nesta sexta-feira (9), ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que intervenha urgentemente nessa república islâmica, abalada por manifestações de protesto.

Pahlavi, que vive na região de Washington, apontou medidas como um apagão da internet e a ameaça de uso da força contra os manifestantes.

“Convidei o povo a sair às ruas para lutar por sua liberdade e sufocar as forças de segurança. Ontem à noite eles o fizeram”, escreveu.

“Sua ameaça a este regime criminoso também manteve os capangas do regime à distância. Mas o tempo é essencial. O povo voltará às ruas dentro de uma hora. Peço que ajude.”

Trump, que no ano passado ordenou o bombardeio de instalações nucleares iranianas em coordenação com Israel, tem ameaçado uma ação militar caso as autoridades assassinem manifestantes.