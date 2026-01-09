Exército sírio bombardeia áreas curdas de Alepo que os combatentes se recusaram a evacuar

O Exército sírio retomou nesta sexta-feira (9) seus bombardeios em um bairro curdo de Aleppo depois que combatentes dessa minoria se recusaram a sair, desafiando as autoridades, que haviam decretado um cessar-fogo. A violência, que deixou ao menos 21 mortos desde terça-feira, é a mais grave registrada em Aleppo entre o governo central e os curdos, importante minoria étnica que controla parte do nordeste do país.

Os confrontos obrigaram dezenas de milhares de civis a fugir, e a ONU estima que pelo menos 30 mil famílias tenham sido deslocadas. Na manhã de sexta-feira, as autoridades haviam anunciado um cessar-fogo e afirmado que os combatentes curdos cercados nos bairros de Sheij Maqsud e Ashrafieh seriam evacuados para a zona autônoma curda existente no nordeste do país. As autoridades chegaram a disponibilizar ônibus para evacuar os combatentes, mas estes anunciaram que rejeitavam qualquer "rendição" e afirmaram querer defender seus bairros. Diante disso, o Exército sírio anunciou que retomaria os bombardeios a "alvos militares" em Sheij Maqsud e instou a população a se afastar da área.

O Ministério sírio da Defesa declarou que um depósito de munições de um desses alvos havia sido destruído. Um correspondente da AFP constatou bombardeios de artilharia e tiros na noite de sexta-feira. Durante o dia, o Exército permitiu a evacuação de civis por meio de dois "corredores humanitários", durante duas horas. Um correspondente da AFP viu moradores do bairro de Sheij Maqsud deixando o distrito, sob chuva e carregando malas.

Os curdos, por sua vez, afirmaram no fim da tarde que o bairro havia sido "violentamente bombardeado por facções ligadas ao governo de Damasco". Já a televisão síria acusou os curdos de terem lançado drones contra bairros residenciais de Aleppo. - Emissário americano a caminho -

A violência eclodiu em um contexto de tensões entre as duas partes, incapazes de aplicar um acordo firmado em março que buscava integrar as instituições da administração autônoma curda e suas forças armadas, as Forças Democráticas Sírias (FDS), ao novo Estado. Ainda assim, os curdos desejam respeitar os acordos fechados com Damasco, segundo disse à AFP nesta sexta-feira um alto funcionário da administração local curda. "A parte governamental busca, com esses ataques, pôr fim aos acordos alcançados. Nós estamos comprometidos com eles e nos esforçamos para colocá-los em prática", declarou Elham Ahmed, responsável pelas relações exteriores.