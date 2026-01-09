Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA decidirá quais petroleiras poderão operar na Venezuela, diz Trump

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Os Estados Unidos decidirão quais empresas petrolíferas poderão operar na Venezuela e atuarão como intermediários entre essas empresas e o governo do país sul-americano, declarou nesta sexta-feira (9) o presidente Donald Trump.

"Vamos tomar a decisão sobre quais petroleiras vão entrar [na Venezuela], vamos fechar o acordo", disse Trump ao receber mais de duas dezenas de representantes de companhias petrolíferas na Casa Branca.

jz/mel/am

Tags

eua

