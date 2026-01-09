Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA classifica de 'delirantes' as acusações de ingerência do Irã

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Os Estados Unidos classificaram nesta sexta-feira (9) de "delirantes" as acusações do ministro das Relações Exteriores iraniano contra Israel e Washington, os quais acusou de alimentar os protestos que sacodem o país. 

"Esta declaração reflete uma tentativa delirante de desviar a atenção dos enormes desafios que o regime iraniano enfrenta em casa", disse um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em resposta aos comentários do ministro Abbas Araghchi durante uma visita ao Líbano. 

Milhares de iranianos tomaram as ruas nesta sexta-feira no maior movimento contra a República Islâmica em mais de três anos, apesar do apagão da internet imposto pelas autoridades, cuja repressão dos protestos deixa dezenas de mortos. 

Os manifestantes reivindicam nas ruas de Teerã e em outras cidades do país o fim do sistema teocrático xiita, depois de quase duas semanas de um movimento inicialmente vinculado ao mal-estar pelo alto custo de vida. 

O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, acusou o presidente americano Donald Trump de ter as "mãos sujas do sangue de mais de mil iranianos", referindo-se, aparentemente, à guerra de 12 dias com Israel em junho de 2025, na qual os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares do Irã.

