EUA apreendem mais um petroleiro nas águas do Caribe

Os Estados Unidos apreenderam nesta sexta-feira, 9, mais um petroleiro que tentou furar o bloqueio naval americano destinado a impedir a saída de petróleo sancionado da Venezuela. Este é o quinto navio interceptado nas últimas semanas. O Olina era "mais um navio-tanque da 'frota fantasma' suspeito de transportar petróleo embargado" e foi apreendido depois de "deixar a Venezuela tentando escapar das forças americanas", disse a chefe do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, em uma publicação no X.

"A Guarda Costeira apreenderá petroleiros sujeitos a sanções, fará cumprir as leis americanas e internacionais e eliminará essas fontes de financiamento para atividades ilícitas, incluindo o narcoterrorismo", acrescentou. A embarcação foi abordada a leste do Mar do Caribe. Na quarta-feira, 7, as forças americanas já tinham tomado o controle de dois outros petroleiros, ambos ligados à Venezuela, o M/T Sophia e o Marinera, anteriormente conhecido como Bella 1. O governo Trump tem pressionado cada vez mais a Venezuela por suas exportações de petróleo desde que as forças americanas capturaram Maduro no sábado, 3. Na noite de terça-feira, 6, o presidente Trump disse que a Venezuela começaria a enviar petróleo para os Estados Unidos, o que seria uma concessão significativa dos novos líderes venezuelanos.