Estabilidade e democracia na Venezuela são 'quase a mesma coisa', diz Trump

Falar de estabilidade e democracia na Venezuela é "quase a mesma coisa", declarou nesta sexta-feira (9) o presidente Donald Trump durante uma reunião na Casa Branca com empresas petrolíferas para discutir o futuro desse setor no país sul-americano. Questionado sobre se preferia estabilidade ou democracia na Venezuela, liderada por um governo que surgiu de eleições polêmicas, Trump respondeu: "talvez estejamos falando da mesma coisa. Para mim, é quase a mesma coisa", acrescentou.

"Com o tempo, será democracia", afirmou. Trump convocou a cúpula das principais petrolíferas mundiais para negociar seu retorno ao país sul-americano, que nacionalizou os recursos naturais em 1976. A chegada do "socialismo bolivariano" do então presidente Hugo Chávez endureceu ainda mais as condições de exploração petrolífera para essas empresas, submetidas à tutela do Estado. Após a derrubada do herdeiro de Chávez, o presidente Nicolás Maduro — agora à espera de julgamento em Nova York —, Trump alertou que queria ver primeiro uma situação econômica e social estável antes de pensar em uma transição política.