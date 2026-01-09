Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputada é atingida por explosivo durante entrevista em Honduras

Deputada é atingida por explosivo durante entrevista em Honduras

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A deputada Gladis Aurora López, do Congresso de Honduras, foi atingida por um artefato explosivo enquanto concedia uma entrevista pouco antes de os legisladores iniciarem a discussão de uma proposta de recontagem dos votos das eleições.

O ataque aconteceu na quinta-feira, 8, em meio a protestos relacionados à discussão no Congresso. Segundo relatos, a deputada chegou a cair no chão e teve a jaqueta rasgada. López foi encaminhada para atendimento médico, mas os ferimentos não foram considerados graves.

Imagens de câmeras de segurança indicam que o artefato foi arremessado de fora do prédio. Autoridades locais investigam a autoria do ataque.

Segundo Tomás Zambrano, presidente da bancada do Partido Nacional, a responsabilidade do episódio está atribuída ao partido governista Liberdade e Refundação (Libre), acusação que ainda não foi confirmada.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar