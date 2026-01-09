Deputada é atingida por explosivo durante entrevista em Honduras
A deputada Gladis Aurora López, do Congresso de Honduras, foi atingida por um artefato explosivo enquanto concedia uma entrevista pouco antes de os legisladores iniciarem a discussão de uma proposta de recontagem dos votos das eleições.
O ataque aconteceu na quinta-feira, 8, em meio a protestos relacionados à discussão no Congresso. Segundo relatos, a deputada chegou a cair no chão e teve a jaqueta rasgada. López foi encaminhada para atendimento médico, mas os ferimentos não foram considerados graves.
Imagens de câmeras de segurança indicam que o artefato foi arremessado de fora do prédio. Autoridades locais investigam a autoria do ataque.
Segundo Tomás Zambrano, presidente da bancada do Partido Nacional, a responsabilidade do episódio está atribuída ao partido governista Liberdade e Refundação (Libre), acusação que ainda não foi confirmada.