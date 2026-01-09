Deputada é atingida por explosivo durante entrevista em Honduras

A deputada Gladis Aurora López, do Congresso de Honduras, foi atingida por um artefato explosivo enquanto concedia uma entrevista pouco antes de os legisladores iniciarem a discussão de uma proposta de recontagem dos votos das eleições.

O ataque aconteceu na quinta-feira, 8, em meio a protestos relacionados à discussão no Congresso. Segundo relatos, a deputada chegou a cair no chão e teve a jaqueta rasgada. López foi encaminhada para atendimento médico, mas os ferimentos não foram considerados graves.