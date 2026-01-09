Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Criação de empregos nos EUA em dezembro fica abaixo das expectativas

Autor AFP
Tipo Notícia

Os Estados Unidos criaram menos empregos do que o esperado pelos analistas em dezembro, segundo dados do governo divulgados nesta sexta-feira (9), uma desaceleração que ocorre em meio à crescente preocupação com a situação do mercado de trabalho.

No último mês de 2025, foram criados cerca de 50 mil postos de trabalho, número inferior aos 56 mil revisados de novembro, informou o Departamento do Trabalho.

Apesar disso, a taxa de desemprego recuou levemente, de 4,5% para 4,4%.

Os investidores acompanham atentamente os dados mais recentes por seu possível impacto sobre as taxas de juros.

Uma deterioração acentuada do mercado de trabalho poderia levar o Federal Reserve a reduzir os juros antes do previsto para estimular a economia.

O crescimento do emprego desacelerou de forma significativa ao longo do último ano, enquanto a taxa de desemprego aumentou gradualmente até alcançar os níveis mais altos desde 2021.

O número divulgado nesta sexta-feira ficou abaixo dos 73 mil novos empregos projetados por economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo Wall Street Journal.

Segundo o Departamento do Trabalho, o emprego manteve tendência de alta nos setores de restaurantes e bares, saúde e assistência social, enquanto recuou no varejo.

No governo federal, também foram perdidos 277 mil postos de trabalho, uma queda de 9,2%, desde janeiro passado, quando o nível de emprego havia atingido seu pico, informou o departamento.

