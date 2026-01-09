Com dois gols nos acréscimos, Dortmund e Eintracht empatam (3-3) na Bundesliga

Após um final dramático, com dois gols nos acréscimos, o Borussia Dortmund empatou em 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt nesta sexta-feira (9), na partida que abriu a 16ª rodada do Campeonato Alemão. Com 33 pontos, o Dortmund ocupa a segunda posição, oito pontos atrás do Bayern de Munique (41), líder isolado da Bundesliga.

O gigante da Baviera terá a oportunidade, se vencer em casa o Wolfsburg no domingo, de ampliar sua vantagem para 11 pontos em relação ao seu principal concorrente. O Dortmund já perdeu dez pontos (contra apenas dois do Bayern) em jogos da Bundesliga nos quais saiu na frente no placar. Nesta sexta-feira, o time comandado pelo técnico Niko Kovac ficou em vantagem duas vezes, com gols de Maximilian Beier (10') e Felix Nmecha (68'), mas o Eintracht empatou em ambas as ocasiões. No primeiro tempo, o meia-atacante Can Uzun converteu um pênalti marcado após uma falta imprudente cometida pelo centroavante Serhou Guirassy.

Já na segunda etapa, o atacante Younes Ebnoutalib empatou o jogo três minutos depois do gol de Nmecha. Nos minutos finais, o zagueiro Nico Schlotterbeck acertou o travessão da meta do Eintracht (90'). Em seguida, veio o drama dos acréscimos. O meio-campista sírio Mahmoud Daoud colocou o Eintracht em vantagem (90'+2) mas, quando parecia que estava tudo decidido, Carney Chukwuemeka empatou nos últimos instantes para o Dortmund (90'+6).

A 16ª rodada da Bundesliga foi afetada pela tempestade de neve Elli no norte da Alemanha: as partidas St. Pauli-Leipzig e Bremen-Hoffenheim, programadas para sábado, foram adiadas para uma data a ser definida. --- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação: - Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 3 - 3 - Sábado: Union Berlin - Mainz