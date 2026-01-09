Chile desarticula quadrilha liderada por chineses após golpe milionário contra americanos

O Chile desarticulou, nesta sexta-feira (9), uma organização criminosa e deteve pelo menos 39 pessoas, entre elas chilenos e chineses, acusados de lavar ativos no valor de 200 milhões de dólares (1,07 bilhão de reais) após fraudar principalmente cidadãos americanos. A investigação, informou o Ministério Público chileno, foi iniciada em maio passado após uma denúncia do FBI, que alertou sobre fraudes transnacionais por meio de plataformas fraudulentas de investimento online.

As vítimas "eram principalmente idosos americanos que transferiram importantes somas de dinheiro para contas no Chile", explicou o MP. Segundo indicou à imprensa o procurador-geral Ángel Valencia, como resultado da operação "há aproximadamente 39 pessoas detidas, entre elas cidadãos chineses". O MP disse que entre os detidos há também venezuelanos, equatorianos, bolivianos e peruanos, mas a organização era liderada por "cidadãos chineses e chilenos". A rede operava principalmente na cidade chilena de Iquique, cerca de 1.800 km ao norte de Santiago, e utilizava sociedades comerciais estabelecidas na zona franca dessa cidade.

Os americanos "investiam supostamente em fundos no Chile por meio de diferentes plataformas bancárias", explicou à imprensa a promotora regional de Tarapacá, Trinidad Steinert. Os montantes "depois eram transferidos de uma empresa para outra, para, ao final, não concretizar os investimentos que as vítimas entendiam estar realizando", acrescentou Steinert. Até o momento, sabe-se que há cerca de 400 pessoas afetadas nos Estados Unidos.