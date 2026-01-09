Bombardeio russo deixa Kiev sem calefação no inverno; prefeito pede evacuação da cidade

Metade dos prédios residenciais de Kiev ficou sem calefação nesta sexta-feira (9), após uma noite de intensos ataques russos que deixaram pelo menos quatro mortos e durante os quais, pela segunda vez desde o início da guerra, Moscou lançou um míssil hipersônico Oreshnik. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, pediu aos moradores em condições de fazê-lo que deixassem temporariamente a cidade e buscassem abrigo aquecido nas redondezas.

"Metade dos prédios residenciais de Kiev — quase 6.000 — está atualmente sem calefação devido aos danos à infraestrutura crítica da capital causados por um intenso ataque do inimigo", disse Klitschko nas redes sociais. A capital ucraniana registrou cerca de -8°C nesta sexta-feira, e a temperatura continuava caindo. A empresa privada de eletricidade DTEK informou que 417.000 residências em Kiev estavam sem energia. Cerca de 40 prédios foram danificados nos ataques russos, incluindo 20 residenciais e a embaixada do Catar na capital, segundo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. A polícia relatou quatro mortos e 24 feridos.

Moscou bombardeou Kiev poucas horas depois de rejeitar um plano europeu para enviar uma força multinacional à Ucrânia após um possível fim da guerra. A Ucrânia e seus aliados, empenhados em pôr fim ao conflito que se aproxima do seu quarto ano, estabeleceram nesta semana que a Europa enviará tropas para o território ucraniano após um eventual cessar-fogo. Mas Moscou, que lançou a invasão em fevereiro de 2022, em parte para impedir a entrada da Ucrânia na Otan, rejeitou repetidamente a ideia de forças ocidentais enviadas ao país e afirmou, na quinta-feira, que tais tropas seriam consideradas "alvos militares legítimos".

Enquanto a diplomacia tenta fazer a sua parte, Moscou prossegue com ataques diários contra a Ucrânia em meio às temperaturas congelantes do inverno. O Ministério da Defesa russo alegou ter usado um míssil hipersônico Oreshnik, com capacidade nuclear, contra "alvos estratégicos" na madrugada desta sexta-feira, em resposta a um suposto ataque com drone em dezembro contra uma residência do presidente Vladimir Putin, o qual a Ucrânia nega. A Rússia já havia usado um míssil semelhante, com ogiva convencional, contra a Ucrânia no final de 2024.

Moscou não forneceu mais detalhes sobre o ataque, mas as autoridades ucranianas afirmaram que uma "instalação de infraestrutura" foi atingida pelo míssil perto da cidade de Lviv, no oeste do país. - "Teste" para UE e Otan - Zelensky exigiu uma "resposta clara" da comunidade internacional ao ataque, que "ocorreu justamente quando uma forte onda de frio atingiu o país".