Argentina reembolsou os US$ 20 bilhões que recebeu dos EUA em outubro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
O governo argentino reembolsou os US$ 20 bilhões (R$ 107 bilhões, na cotação atual) enviados pelos Estados Unidos em outubro como uma linha de financiamento para contribuir com a "estabilidade econômica", anunciou nesta sexta-feira (9) o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. 

O anúncio do "swap" (acordo de troca de moedas) em apoio ao governo do presidente argentino, Javier Milei, ocorreu em meio a uma corrida contra o peso antes das eleições parlamentares de 26 de outubro, que o partido governista acabou vencendo. 

"Tenho o prazer de anunciar que, como sinal de sua estabilidade financeira, a Argentina reembolsou rápida e integralmente" os fundos adiantados, disse Bessent em sua conta no X.

Tags

eua argentina

