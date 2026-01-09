Apagão põe Berlim em alerta contra extremismo de esquerda

Grupo radical reivindicou a autoria de ataque a uma central termelétrica que deixou dezenas de milhares sem luz e aquecimento durante o inverno na capital alemã. Cabos de energia foram destruídos deliberadamente.Das 45 mil residências afetadas em Berlim pelo ataque realizado no sábado contra uma central termoelétrica, 25,5 mil ainda continuavam sem energia nesta terça-feira (06/01). As autoridades preveem que, devido à extensão dos danos, só na quinta-feira o fornecimento de energia esteja normalizado para todos os domicílios e estabelecimentos comerciais prejudicados. Segundo as autoridades de segurança, o ataque a uma central termelétrica a gás no sudoeste da capital alemã foi meticulosamente planejado. Cabos de energia foram destruídos deliberadamente por meio de dispositivos incendiários, deixando muitos domicílios sem luz, aquecimento e água quente em pleno inverno, ruas às escuras, linhas ferroviárias interrompidas e extensas interrupções na internet. Berlim está coberta de neve e a previsão para esta quarta-feira é de mínima de -10 °C, o que agrava ainda mais a situação dos moradores sem aquecimento. Nesta terça-feira, promotores federais alemães anunciaram que os suspeitos pelo ataque serão investigados por "pertencimento a uma organização terrorista, sabotagem, incêndio criminoso e interrupção de serviços públicos". A responsabilidade foi reivindicada por uma rede extremista de esquerda conhecida como Grupo Vulcão. A polícia e a administração de Berlim consideram a reivindicação verdadeira. O grupo afirma ter "sabotado com sucesso" a usina a gás de Lichterfelde. Por meio de um comunicado, o grupo justifica seus motivos em termos ecológicos radicais, acusando a sociedade de exaurir e destruir o planeta em sua busca por energia. Eles afirmam que os apagões generalizados não eram o resultado pretendido; em vez disso, o objetivo era atacar a indústria de combustíveis fósseis. Especialistas, no entanto, alertam que o ataque criou um sério risco para civis não envolvidos – incluindo a possibilidade de mortes em hospitais onde equipamentos médicos ficaram sem energia. Alerta contra radicais de esquerda O serviço de inteligência interna da Alemanha monitora o Grupo Vulcão há anos, mas tanto a composição quanto a estrutura organizacional do grupo permanecem obscuras. Acredita-se que ele opere de forma descentralizada, sendo classificado como "orientado para a violência" numa avaliação mais recente das autoridades. Em dezembro, o chefe da agência de inteligência interna alemã, o Departamento Federal de Proteção da Constituição (BfV), Sinan Selen, alertou sobre "desenvolvimentos preocupantes" no extremismo de esquerda em uma entrevista ao jornal Die Welt. O relatório de inteligência interna afirma: "Em Berlim e Brandemburgo, os chamados grupos Vulcão vêm realizando ataques incendiários contra pontos críticos de infraestrutura em intervalos irregulares desde 2011, frequentemente com sensíveis impactos ​​na população." Tesla de Musk é alvo frequente Diversos ataques às instalações da Tesla na Alemanha atraíram considerável atenção nos últimos anos. Em maio de 2021, autores desconhecidos realizaram um ataque incendiário à fábrica da empresa em Grünheide, nos arredores de Berlim. O incidente mais grave ocorreu em março de 2024, quando a destruição de um poste de alta tensão paralisou a produção e deixou cidades próximas sem energia por dias. Um grupo Vulcão também reivindicou a autoria do ataque. Relatórios de inteligência descrevem a justificativa ideológica do grupo: a Tesla é retratada como um símbolo de um suposto "sistema totalitário" que deve ser combatido devido à sua expansão tecnológica, impacto ambiental e suposta opressão da população. Os ataques extremistas de esquerda não se limitam a instalações industriais. Em 2020, o Grupo Vulcão reivindicou a autoria de um ataque incendiário ao Instituto Fraunhofer de Telecomunicações de Berlim, o Instituto Heinrich-Hertz, acusando-o de contribuir para o desenvolvimento de um aplicativo de rastreamento da covid-19. Segundo o serviço de inteligência de Berlim, tais atos de sabotagem visam expor a vulnerabilidade da infraestrutura urbana, perturbar a ordem pública e causar danos materiais significativos. Autor: Marcel Fürstenau