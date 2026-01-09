Qual país europeu tem a bebida alcoólica mais barata? Veja média

Alemanha tem a bebida alcoólica mais barata da Europa, aponta levantamento da campanha "Janeiro Seco" / Crédito: Aurélio Alves e Júlio Caesar/ O POVO

As bebidas alcoólicas são mais baratas na Alemanha do que em muitos de seus vizinhos europeus, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 5, pelo Departamento Federal de Estatísticas (Destatis) em virtude do "janeiro seco". Segundo pesquisa realizada em 10 países da União Europeia (UE), os preços de bebidas como vinhos, cervejas e destilados na Alemanha estavam 14% abaixo da média do bloco em outubro de 2025.

Consumo reduz, mas permanece alto Na Alemanha, onde 1,6 milhão de pessoas são viciadas em álcool, o consumo de bebidas como cerveja e vinho é cultural. Especialistas em saúde defendem o aumento de impostos e endurecimento de regras para reduzir o consumo, principalmente entre os mais jovens. No país, cerca de 11,2 litros de álcool puro (soma de todo o etanol contido nas bebidas) foram consumidos por pessoas com 15 anos ou mais em 2022, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Apesar de um valor alto, no entanto, isso representa uma queda em relação aos 12,1 litros por pessoa consumidos 10 anos antes, colocando a Alemanha na 9ª posição na lista dos maiores consumidores de álcool da UE em 2022, junto com a França e Portugal.

A Romênia lidera este ranking, com um consumo anual per capita de 17,1 litros de álcool puro. A Letônia aparece em seguida, com 14,7 litros, e a República Tcheca em terceiro, com 13,7 litros. Nos países de preços altos, Finlândia e Dinamarca, o consumo per capita foi de 9,5 e 10 litros de álcool, respectivamente. Pesquisadores especializados em dependência observam um declínio de longo prazo no consumo per capita na Alemanha, embora ainda esteja em um nível elevado. "Os homens, em particular, bebem menos do que antes – as mulheres, não necessariamente”, afirmou a especialista Carolin Kilian, do Centro de Pesquisa Interdisciplinar sobre Dependência (ZIS) do Centro Médico Universitário de Hamburgo-Eppendorf.