Wall Street fecha com resultados mistos à espera de dados de emprego nos EUA

O Dow Jones subiu 0,55%, o Nasdaq recuou 0,44% e o S&P 500 ficou estável (+0,01%).

A Bolsa de Nova York fechou nesta quinta-feira (8) com resultados mistos, com os investidores na expectativa pela divulgação oficial dos dados de emprego dos Estados Unidos referentes a dezembro.

"Foi investido muito dinheiro no setor de tecnologia" nos últimos anos, lembra Adam Sarhan, da 50 Park Investments, à AFP.

Mas agora os investidores buscam diversificar seus ativos e "se dirigem a outros setores do mercado".

Os papéis ligados à inteligência artificial estiveram "sob pressão" no fim de 2025, acrescenta o analista, já que parte do mercado temia que o setor demorasse demais para rentabilizar os investimentos.

Nesta quinta-feira, as empresas de semicondutores ficaram estáveis, enquanto os setores de grande distribuição, serviços financeiros ou energia fecharam em alta.