Venezuela liberta número 'importante' de presos políticos por pressão de Trump

A Venezuela começou a libertar nesta quinta-feira (8) um número "importante" de detidos por razões políticas, uma medida que, segundo a Casa Branca, mostra a influência de Donald Trump no país após a captura do presidente deposto Nicolás Maduro. Trata-se das primeiras libertações de venezuelanos e estrangeiros sob a presidência interina de Delcy Rodríguez, que assumiu funções após os bombardeios dos Estados Unidos no sábado que levaram à captura de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

"Para a convivência pacífica, o governo bolivariano, junto às instituições do Estado, decidiu colocar em liberdade um número importante de pessoas venezuelanas e estrangeiras", disse o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão da mandatária interina. Cinco dos libertados são espanhóis, entre eles a ativista Rocío San Miguel, que tem dupla nacionalidade, informou o governo da Espanha. "Ela está bem", disse à AFP em Caracas sua advogada, Theresly Malavé. "Este é um exemplo de como o presidente está usando ao máximo sua influência para fazer o que é correto para o povo americano e o venezuelano", afirmou a subsecretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, em um comunicado à AFP. Jorge Rodríguez não especificou quantas pessoas nem quem ficará em liberdade, mas agradeceu as gestões dos governos da Espanha, do Brasil e do Catar.

Após uma ligação telefônica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu par colombiano, Gustavo Petro, saudaram o anúncio, assim como o secretário-geral da OEA, Albert Ramdin. A ONG Foro Penal contabiliza 806 presos por razões políticas na Venezuela, dos quais 175 são militares. No temido centro de detenção El Helicoide, um pequeno grupo de familiares de presos se aproxima em busca de informações. Policiais os impedem de chegar até a porta, constatou a AFP.

"Estou nervosa. Deus queira que isso seja uma realidade", disse a mãe do ativista político Juan José Freites, coordenador de Vente Venezuela, o partido da líder opositora María Corina Machado. Atalí Cabrejo contou que seu filho foi "sequestrado" por forças do Estado em sua casa há dois anos. "Senti medo, muito terror (...) pela vida deles, pelos outros que sofreram", indicou. Uma vez capturados, Maduro e sua esposa foram levados a Nova York, onde enfrentam a Justiça por narcotráfico e outras acusações.

- "Alívio" após ligação de Petro a Trump - Também ameaçado por Trump, o presidente colombiano manteve uma conversa telefônica na quarta-feira com o presidente americano. Ambos concordaram em realizar "ações conjuntas" para atingir a guerrilha do ELN, que atua na fronteira com a Venezuela, informou o ministro do Interior, Armando Benedetti, à Blu Radio.