Vance: EUA criam posição para investigar alegações de fraude nos estados
O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, anunciou nesta quinta-feira, 08, que o país estabelecerá a posição de assistente do procurador-geral que "terá jurisdição nacional sobre a questão da fraude", sobretudo as cometidas por imigrantes ilegais.
Falando em uma coletiva de imprensa na Casa Branca ao lado da secretária de imprensa Karoline Leavitt, Vance disse que a administração anunciará oficialmente a nomeação nos próximos dias.
"Sabemos que a fraude não está acontecendo apenas em Minneapolis; também está acontecendo em estados como Ohio. Está acontecendo em estados como Califórnia", acrescentou Vance.
"O que estamos fazendo para ajudar a coordenar esse notável esforço interagências da administração Trump, mas também para garantir que processemos os culpados, e façamos isso da maneira mais rápida e eficiente possível, é criar uma nova posição de assistente do procurador-geral que terá jurisdição nacional sobre fraudes", afirmou.
Em linha com a visão de Trump, o vice-presidente também defendeu as ações dos agentes da Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) ontem, que mataram uma mulher alegando legítima defesa.
A morte desencadeou um embate com diversas versões entre o governo federal do país e as autoridades estaduais de Minnesota e locais da cidade de Minneapolis.
"O presidente está com o ICE, nós estamos com o ICE", enfatizou Vance. Segundo ele, a mídia cobriu o assunto de forma enviesada, pois a vida dos agentes estava em perigo. "Ninguém quer a morte de um cidadão americano, mas ela estava tentando atropelar um oficial", adicionou.