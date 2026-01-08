Vance: EUA criam posição para investigar alegações de fraude nos estados

Falando em uma coletiva de imprensa na Casa Branca ao lado da secretária de imprensa Karoline Leavitt, Vance disse que a administração anunciará oficialmente a nomeação nos próximos dias.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, anunciou nesta quinta-feira, 08, que o país estabelecerá a posição de assistente do procurador-geral que "terá jurisdição nacional sobre a questão da fraude", sobretudo as cometidas por imigrantes ilegais.

"Sabemos que a fraude não está acontecendo apenas em Minneapolis; também está acontecendo em estados como Ohio. Está acontecendo em estados como Califórnia", acrescentou Vance.

"O que estamos fazendo para ajudar a coordenar esse notável esforço interagências da administração Trump, mas também para garantir que processemos os culpados, e façamos isso da maneira mais rápida e eficiente possível, é criar uma nova posição de assistente do procurador-geral que terá jurisdição nacional sobre fraudes", afirmou.

Em linha com a visão de Trump, o vice-presidente também defendeu as ações dos agentes da Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) ontem, que mataram uma mulher alegando legítima defesa.

A morte desencadeou um embate com diversas versões entre o governo federal do país e as autoridades estaduais de Minnesota e locais da cidade de Minneapolis.