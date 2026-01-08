Trump: estou instruindo meus representantes a comprarem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 08, que está instruindo seus representantes a comprarem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários.

Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que isso fará com que as taxas de hipoteca caiam, os pagamentos mensais diminuam e o custo de possuir uma casa sejam mais acessíveis. "É um dos meus muitos passos para restaurar a acessibilidade, algo que a administração Biden absolutamente destruiu", acrescentou.