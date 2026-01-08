Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump: estou instruindo meus representantes a comprarem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários

Autor Agência Estado
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 08, que está instruindo seus representantes a comprarem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários.

Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que isso fará com que as taxas de hipoteca caiam, os pagamentos mensais diminuam e o custo de possuir uma casa sejam mais acessíveis. "É um dos meus muitos passos para restaurar a acessibilidade, algo que a administração Biden absolutamente destruiu", acrescentou.

Trump justificou a compra pontuando que escolheu não vender a Fannie Mae e a Freddie Mac em seu meu primeiro mandato e que agora elas valem muitas vezes esse valor, com "US$ 200 bilhões em dinheiro".

Mais cedo, o diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA, na sigla em inglês), Bill Pulte, afirmou que o presidente tomará uma decisão sobre uma possível oferta pública inicial (IPO) para a Freddie Mac e a Fannie Mae dentro dos próximos um ou dois meses.

