Trump diz que EUA começará ataques 'por terra' a cartéis do tráfico

O presidente americano Donald Trump disse nesta quinta-feira (8) que os ataques por terra contra os cartéis de drogas estão cada vez mais perto, após as operações marítimas no Pacífico e no Caribe, sem oferecer mais detalhes.

"Vamos começar agora a atacar por terra os cartéis. Os cartéis estão controlando o México", disse Trump em entrevista exibida na noite desta quinta-feira na emissora Fox News.