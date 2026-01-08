Trump descarta indultar 'Diddy' Combs

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não considera conceder perdão presidencial a Sean "Diddy" Combs, condenado a quatro anos de prisão por crimes relacionados à prostituição. Em uma entrevista ao New York Times publicada nesta quinta-feira (8), Trump descartou que vá indultar outras figuras públicas importantes, como o presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro.

O músico e empresário do entretenimento, de 56 anos, foi condenado em julho de 2025 por transportar pessoas entre estados para o exercício da prostituição. Um júri o absolveu das acusações de tráfico sexual e extorsão. Trump afirmou que Combs lhe enviou uma carta solicitando o perdão. Na entrevista realizada na quarta-feira, Trump também descartou perdoar o magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried, condenado a 25 anos de prisão, e o ex-senador democrata Robert Menendez, que cumpre uma pena de 11 anos por aceitar subornos. Questionado sobre se indultará Derek Chauvin, o ex-policial de Minneapolis condenado pelo assassinato, em 2020, de George Floyd — cuja morte desencadeou protestos em todo o país por justiça racial —, Trump respondeu: "Não me pediram".