Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump anuncia que receberá María Corina Machado 'na semana que vem'

Trump anuncia que receberá María Corina Machado 'na semana que vem'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente americano Donald Trump disse nesta quinta-feira que a líder opositora venezuelana e prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, deve viajar a Washington na próxima semana, e disse estar "ansioso" para se reunir com ela.

"Entendo que ela virá em algum momento na próxima semana. Estou ansioso para cumprimentá-la", disse o presidente americano ao canal Fox News.

Em uma entrevista para essa mesma emissora americana, Corina Machado afirmou que gostaria de entregar o Nobel a Trump por seu empenho em devolver a democracia à Venezuela.

"Ouvi dizer que ela queria fazer isso. Seria uma grande honra", disse Trump quando perguntado sobre esse gesto.

jz-aue/mel/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar