Taxa de homicídios no México cai ao seu menor nível em 10 anos

A taxa de homicídios caiu no ano passado no México para o menor nível em uma década, enquanto o crime de extorsão registrou um aumento em relação a 2024, informou o governo nesta quinta-feira (8). O índice de homicídio doloso por cada 100.000 habitantes ficou no ano passado em 17,5, o número mais baixo desde 2015, quando foi de 17, de acordo com um relatório da Secretaria de Segurança apresentado durante a coletiva matinal da presidente Claudia Sheinbaum.

O número de assassinatos também apresentou uma queda de 28,5% em dezembro do ano passado em relação ao mesmo mês de 2024, segundo a comparação entre a média diária de homicídios por mês em nível nacional. Essa cifra passou de 73,3 homicídios em dezembro de 2024 para 52,4 no mesmo mês do ano passado, indica o governo. O dado representa ainda uma queda de 40% em relação à média diária de homicídios de setembro de 2024 (86,9), último mês do governo do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador, destacou Sheinbaum. "Isso significa 34 homicídios diários a menos e é o número mais baixo desde 2016. Este é o resultado de uma estratégia de segurança que vem dando resultados", enfatizou a mandatária de esquerda.

A redução se deve a uma queda dos assassinatos em estados com forte presença do crime organizado, como Guanajuato (centro), Sinaloa e Baja California (noroeste), detalhou Marcela Figueroa, funcionária da Secretaria de Segurança. Em contraste, a extorsão subiu 2,3% em 2025 frente ao ano anterior e tornou-se o único dos chamados “crimes de alto impacto”, que incluem sequestro, feminicídio e roubo com violência, a registrar aumento. Sheinbaum afirmou que neste ano espera impulsionar a aprovação de leis que permitam perseguir e punir esse crime com maior eficácia.