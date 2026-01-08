Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxa de homicídios no México cai ao seu menor nível em 10 anos

Autor AFP
A taxa de homicídios caiu no ano passado no México para o menor nível em uma década, enquanto o crime de extorsão registrou um aumento em relação a 2024, informou o governo nesta quinta-feira (8).

O índice de homicídio doloso por cada 100.000 habitantes ficou no ano passado em 17,5, o número mais baixo desde 2015, quando foi de 17, de acordo com um relatório da Secretaria de Segurança apresentado durante a coletiva matinal da presidente Claudia Sheinbaum.

O número de assassinatos também apresentou uma queda de 28,5% em dezembro do ano passado em relação ao mesmo mês de 2024, segundo a comparação entre a média diária de homicídios por mês em nível nacional.

Essa cifra passou de 73,3 homicídios em dezembro de 2024 para 52,4 no mesmo mês do ano passado, indica o governo.

O dado representa ainda uma queda de 40% em relação à média diária de homicídios de setembro de 2024 (86,9), último mês do governo do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador, destacou Sheinbaum.

"Isso significa 34 homicídios diários a menos e é o número mais baixo desde 2016. Este é o resultado de uma estratégia de segurança que vem dando resultados", enfatizou a mandatária de esquerda.

A redução se deve a uma queda dos assassinatos em estados com forte presença do crime organizado, como Guanajuato (centro), Sinaloa e Baja California (noroeste), detalhou Marcela Figueroa, funcionária da Secretaria de Segurança.

Em contraste, a extorsão subiu 2,3% em 2025 frente ao ano anterior e tornou-se o único dos chamados “crimes de alto impacto”, que incluem sequestro, feminicídio e roubo com violência, a registrar aumento.

Sheinbaum afirmou que neste ano espera impulsionar a aprovação de leis que permitam perseguir e punir esse crime com maior eficácia.

“Um dos grandes objetivos em 2026 é reduzir de maneira significativa o crime de extorsão, que afeta muitas famílias de diferentes níveis econômicos”, acrescentou.

No México, as gangues dedicadas ao tráfico de drogas ampliaram suas atividades para incluir a extorsão de empresários, agricultores e comerciantes grandes e pequenos.

Esses produtores ou comerciantes são obrigados a pagar uma “cota” para que os criminosos permitam que realizem suas atividades.

