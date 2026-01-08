Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Senado dos EUA vota para limitar capacidade militar de Trump na Venezuela

Autor AFP
O Senado dos Estados Unidos deu nesta quinta-feira (8) um passo importante para a aprovação de uma resolução para frear as ações militares do presidente Donald Trump na Venezuela, uma rara reprimenda bipartidária que ocorre após a captura do líder Nicolás Maduro.

A legislação impulsionada pelos democratas, que proíbe novas hostilidades dos Estados Unidos contra a Venezuela sem autorização explícita do Congresso, superou uma votação processual crucial com o apoio de cinco republicanos.

A votação final, prevista para a próxima semana, é considerada agora pouco mais que uma formalidade.

No entanto, o esforço é visto em grande medida como simbólico, já que a resolução terá um grande desafio na Câmara de Representantes, onde a maioria republicana, embora estreita, é mais propensa a seguir os interesses da Casa Branca.

A votação processual desta quinta-feira foi uma "estupidez", reagiu Trump, que considerou que os cinco senadores se aliaram aos democratas "para tentar nos tirar nossa capacidade de lutar e defender os Estados Unidos".

Mesmo que a legislação fosse aprovada nas duas casas, muito provavelmente seria vetada por Trump.

Para superar o veto presidencial, ambas as casas teriam de voltar a aprovar o projeto de lei, mas desta vez com maiorias muito mais substanciais.

"Os membros do Congresso menos corajosos fazem todo o possível para evitar assumir responsabilidades, para evitar a votação transcendental de declarar guerra", disse o senador Rand Paul, o republicano do Kentucky que rompeu com grande parte de seu partido para copatrocinar a medida.

"Mas que não haja dúvida: bombardear a capital de outra nação e destituir seu líder é um ato de guerra, simples e claro. Nenhuma disposição da Constituição concede tal poder à presidência", acrescentou esse senador de orientação libertária, que, embora seja republicano, frequentemente entra em conflito com Trump.

O presidente disse em uma entrevista publicada nesta quinta-feira pelo New York Times que os Estados Unidos poderiam administrar a Venezuela e explorar suas reservas de petróleo por anos.

A administração sustentou que a operação contra Maduro estava legalmente justificada como parte de uma campanha mais ampla contra o narcotráfico transnacional e, além disso, porque o presidente deposto havia roubado as eleições de 2024.

Trump declarou, no início de seu mandato, várias organizações de cartéis do narcotráfico como terroristas.

Os líderes republicanos, em grande parte, defenderam o presidente, destacando sua autoridade para conduzir ações militares limitadas em defesa da segurança nacional dos Estados Unidos.

"Isso é algo que provavelmente deveria ter ocorrido em uma administração anterior", disse o senador Markwayne Mullin aos jornalistas na quarta-feira.

"Apenas o presidente Trump teve a coragem de levar isso adiante, de retirar um presidente acusado e ilegítimo que mantinha a Venezuela como refém", explicou.

Desde que Trump retornou ao cargo, resoluções sobre poderes de guerra na Venezuela foram rejeitadas duas vezes no Senado e duas vezes na Câmara.

