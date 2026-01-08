Rússia liberta pesquisador francês em meio a uma troca de prisioneiros

Em um comunicado citado pelas agências de notícias russas, o FSB afirmou que Kasatkin retornou na quinta-feira à Rússia após ter sido "trocado" por Laurent Vinatier, que, segundo esta fonte, foi indultado pelo presidente Vladimir Putin.

As autoridades russas libertaram, nesta quinta-feira (8), o pesquisador francês Laurent Vinatier, preso na Rússia desde junho de 2024, em troca do jogador de basquete russo Daniil Kasatkin, anunciaram os serviços de segurança russos (FSB).

O pesquisador regressou à França e foi recebido no Ministério das Relações Exteriores, indicou a diplomacia francesa.

No momento de sua detenção, Vinatier, de 49 anos, trabalhava para o Centro para o Diálogo Humanitário, uma ONG suíça dedicada à mediação de conflitos fora dos canais diplomáticos oficiais, em particular sobre a Ucrânia.

Daniil Kasatkin, por sua vez, foi detido na França em junho de 2025 a pedido da Justiça americana, que o considera suspeito de ter integrado uma rede de hackers. Washington havia solicitado a sua extradição.

Em junho de 2024, o pesquisador foi preso na Rússia e posteriormente condenado a três anos de prisão por não ter se registrado como "agente estrangeiro". Vinatier afirmou que não sabia que era obrigado a fazê-lo.