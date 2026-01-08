Rússia diz que vai considerar como alvo toda presença militar ocidental na Ucrânia

A Rússia criticou, nesta quinta-feira (8), o plano europeu de garantias de segurança para a Ucrânia e advertiu que vai considerar como "alvo legítimo" toda presença militar ocidental no país. A reação de Moscou esfria as esperanças de que a iniciativa possa aproximar o fim do conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que dura quase quatro anos.

A Rússia continua bombardeando a Ucrânia, mirando em particular em infraestruturas de energia do país. Mais de meio milhão de famílias ficaram sem água e calefação nesta quinta-feira em meio a temperaturas congelantes, após ataques noturnos com drones. "As novas declarações militaristas da chamada Coalizão dos Voluntários e do regime de Kiev constituem juntos um genuíno 'eixo da guerra'", declarou, nesta quinta, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova. Os membros da Coalizão dos Voluntários se comprometeram, na terça-feira, durante uma reunião em Paris, a aportar garantias "robustas" de segurança para Kiev, incluindo a mobilização de uma "força multinacional" apoiada pelos Estados Unidos, em caso de trégua. Não foram dados detalhes sobre esta força, embora França, Reino Unido e Espanha tenham expressado sua disposição em enviar tropas para esta missão.

"Todas estas unidades e instalações serão consideradas alvos legítimos para as forças armadas russas. Estas advertências têm sido feitas repetidamente no mais alto nível e seguem sendo válidas", declarou Zakharova. A Rússia advertiu em várias ocasiões que qualquer mobilização militar ocidental na Ucrânia constitui uma linha vermelha. Os Estados Unidos não assinaram a declaração. No entanto, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informou, nesta quinta-feira, que o documento está "praticamente pronto" para ser apresentado ao presidente americano, Donald Trump, para sua aprovação.

- Mais de um milhão de famílias sem luz e água - No terreno, os ataques russos na Ucrânia durante a noite deixaram mais de um milhão de famílias sem água e calefação na região de Dnipropetrovsk, no centro do país, segundo as autoridades. Assim como nos invernos anteriores, a Rússia intensificou seus ataques às instalações de energia da Ucrânia, o que Kiev e seus aliados qualificam como estratégia deliberada contra a população civil.

A infraestrutura energética crítica de Dnipropetrovsk sofreu danos durante o ataque, segundo o governador da região, Vladyslav Gaivanenko. "A situação é difícil", mas quando a segurança permitir, o serviço será restabelecido, publicou Gaivanenko na plataforma Telegram. A força aérea ucraniana deu conta de ataques russos com 97 drones. Setenta foram derrubados pelo sistema de defesa aérea, mas 27 atingiram vários lugares, acrescentou.