Rússia acusa EUA de incitar tensões com apreensão de petróleo

A diplomacia russa acusou, nesta quinta-feira (08), os Estados Unidos de alimentar "tensões militares e políticas" após a apreensão de um petroleiro ligado a Moscou no Atlântico Norte, no âmbito do bloqueio de Washington às exportações de petróleo venezuelano. "É lamentável e alarmante que Washington esteja disposto a provocar graves crises internacionais", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

A chancelaria afirmou que a apreensão desse petroleiro pelos Estados Unidos e a cumplicidade de Londres foram "perigosas e irresponsáveis". O incidente, acrescentou, pode deteriorar ainda mais as "relações russo-americanas extremamente tensas" devido aos desacordos acumulados nos últimos anos. O nome e o status exato do navio e a legalidade da operação são objeto de divergências. Moscou o chama de Marinera e afirma que obteve em 24 de dezembro uma autorização provisória para navegar sob bandeira russa.

Mas, para Washington, o navio se chama Bella 1, não tem bandeira após ter navegado sob bandeira falsa e faz parte da frota fantasma venezuelana usada para transportar petróleo alvo de sanções americanas. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia rejeitou nesta quinta-feira essas acusações de navegação sob bandeira falsa, assegurando que Moscou forneceu repetidas vezes "informações confiáveis" sobre a propriedade russa do navio e seu status. O ministério também lembrou que o direito internacional estabelece "expressamente" que os navios em alto-mar estão sob a jurisdição exclusiva do Estado da bandeira.