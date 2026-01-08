Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rubio planeja reunião com autoridades da Dinamarca na próxima semana para discutir Groenlândia

Rubio planeja reunião com autoridades da Dinamarca na próxima semana para discutir Groenlândia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que planeja se reunir com autoridades dinamarquesas na próxima semana, após a administração do presidente americano, Donald Trump, reafirmar a intenção de assumir o controle da Groenlândia, a estratégica ilha ártica que é um território autônomo da Dinamarca e rica em matérias-primas críticas.

"Trump não é o primeiro presidente dos EUA que examinou ou considerou como poderíamos adquirir a Groenlândia", disse na quarta-feira, 7.

O Ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, e sua contraparte groenlandesa, Vivian Motzfeldt, haviam solicitado uma reunião com Rubio, de acordo com um comunicado postado na terça-feira no site do governo da Groenlândia. Pedidos anteriores para uma reunião não foram bem-sucedidos, disse a nota.

Rubio disse a um grupo seleto de legisladores dos EUA que era a intenção da administração republicana eventualmente comprar a Groenlândia, em vez de usar força militar. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar