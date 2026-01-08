Rede social X é condenada a pagar multa à AFP em caso de direitos conexos

Um alto tribunal francês condenou, nesta quinta-feira (8), a rede social X a pagar uma multa de 170 mil euros (R$ 1,07 milhão, na cotação atual) à AFP por não fornecer a tempo dados que permitissem avaliar as receitas obtidas com conteúdos jornalísticos da agência. Trata-se de uma disputa acirrada entre o X, propriedade do bilionário Elon Musk, e vários meios de comunicação, incluindo os jornais Le Monde e Le Figaro, pelos chamados direitos conexos de direitos autorais.

Estendido às plataformas digitais em 2019 por uma regulamentação europeia, esse princípio permite que jornais, revistas e agências de notícias sejam remunerados quando seu conteúdo é reutilizado por gigantes como Google ou Facebook. Os jornais demandantes, por um lado, e a AFP, por outro, haviam convocado o X para um procedimento sumário em 2023, acusando a plataforma de se recusar a negociar. Em maio de 2024, o juiz de causas sumárias do Tribunal de Paris decidiu a favor da imprensa. Essa decisão ordenava que a rede social X fornecesse, no prazo de dois meses, uma série de dados comerciais. Esses dados referiam-se a detalhes como o número de visualizações e a taxa de cliques em suas publicações, o número médio de interações e "as receitas publicitárias geradas na França" em relação a essas publicações.

A decisão previa também o pagamento de multa caso o prazo de dois meses fosse ultrapassado. No entanto, o X forneceu apenas parte dos dados exigidos e recorreu da decisão. Ao mesmo tempo, os jornais e a AFP haviam solicitado a aplicação da sanção, que é o tema da decisão desta quinta-feira. O Tribunal de Paris ordenou que o X pague 170 mil euros à AFP pela liquidação da multa e 60 mil euros (R$ 377 mil) por custas legais. Contactado pela AFP, o advogado da X não fez declarações.