Rebelião na Câmara dos EUA impulsiona prorrogação de subsídios do Obamacare

Legisladores americanos votaram nesta quinta-feira (8) para reativar os subsídios para seguros de saúde que expiraram no fim do ano passado, oferecendo esperança a milhões de americanos que enfrentam um forte aumento nos prêmios, e pressionando o Senado para que faça o mesmo. O projeto, aprovado com apoio democrata e de um pequeno bloco de republicanos que desafiaram a liderança de seu partido, prorrogaria por três anos os subsídios ampliados da Lei de Atendimento Médico Acessível, conhecida como Obamacare.

Esses subsídios reduzem os custos mensais do seguro para os americanos que adquirem cobertura em locais administrados pelo governo. Seu vencimento em 1º de janeiro aumentou mais que duas vezes o valor dos pagamentos para muitas famílias, reacendendo um debate politicamente sensível sobre acessibilidade ao atendimento médico em um ano que estará dominado pelas eleições legislativas de meio de mandato. No fim, 17 republicanos votaram com os democratas para aprovar o projeto, um rompimento público que evidenciou a ansiedade crescente entre legisladores de distritos que vão tentar a reeleição e poderiam ser criticados pelo aumento dos custos de saúde. Contudo, até mesmo os partidários do projeto da Câmara admitem que é pouco provável que ele se torne lei em seu formato atual.

O presidente Donald Trump criticou os subsídios ao classificá-los de "desperdício", e instou os republicanos a promover mudanças, embora também tenha lhes dito que talvez devessem ser flexíveis para conseguir um acordo. O projeto segue agora para o Senado, onde o seu destino é incerto. "A crise de acessibilidade não é uma farsa. É muito real, apesar do que Donald Trump tenha dito", declarou a jornalistas Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata da Câmara. Os subsídios foram originalmente criados sob a Lei de Atendimento Médico Acessível e foram ampliados durante a pandemia de covid-19, o que tornou a cobertura mais barata e disponível para mais pessoas.