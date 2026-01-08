Real Madrid vence Atlético (2-1) e enfrentará Barça na final da Supercopa da Espanha

Sem seu principal jogador, Kylian Mbappé, que está afastado devido a uma lesão no joelho esquerdo, o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 nesta quinta-feira (8) e vai enfrentar o Barcelona na final da Supercopa da Espanha no domingo, em Jidá, na Arábia Saudita. O lateral-direito uruguaio Federico Valverde abriu o placar no estádio King Abdullah Sports City para o time merengue logo aos 2 minutos e o atacante brasileiro Rodrygo ampliou no início do segundo tempo (55').

A vantagem foi reduzida três minutos depois pelo norueguês Alexander Sorloth (58'). O Atlético teve três chances de levar a decisão para os pênaltis. Marcos Llorente chutou perto da trave duas vezes, primeiro com o pé esquerdo (84') e depois com o direito (86'). E nos acréscimos, o argentino Julián Álvarez também mandou uma bola raspando (90'+6). Apesar dessa insistência do 'Atleti', que havia vencido o rival por 5 a 2 na LaLiga no início da temporada, a vitória acabou ficando com o Real Madrid. Vinicius Junior, muito aguardado na ausência de Mbappé, que ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, prolongou para 16 jogos sua sequência sem marcar. Ele chegou a ter uma chance com uma cabeçada no primeiro tempo mas o gol não veio (29'). O brasileiro se envolveu numa discussão com o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, à beira do campo.