Protestos no Irã desencadeados por problemas econômicos se espalham por todo o país

Os protestos no Irã, desencadeados por dificuldades econômicas, agora se espalharam por todo o país, disseram ativistas nesta quinta-feira, 8, demonstrando tanto sua força quanto a intensidade com que desafiam a teocracia iraniana. A quarta-feira, 7, foi o dia mais intenso de manifestações, que atingiram cidades rurais e grandes centros urbanos em todas as províncias, embora ainda localizadas o suficiente para que a vida cotidiana continuasse em Teerã, capital do Irã, e em outras localidades.

Até o momento, a violência relacionada às manifestações deixou pelo menos 38 mortos e mais de 2.200 detidos, segundo a agência de notícias Human Rights Activists News Agency, sediada nos EUA. O crescimento dos protestos aumenta a pressão sobre o governo civil do Irã e seu líder supremo, o Aiatolá Ali Khamenei. Até o momento, as autoridades não bloquearam a internet nem mobilizaram um grande contingente de forças de segurança nas ruas, como fizeram para reprimir os protestos de Mahsa Amini em 2022. Mas qualquer intensificação dessa medida pode levá-las a agir. Entretanto, os protestos em si permaneceram, em grande parte, sem liderança, embora um apelo por protestos feito pelo príncipe herdeiro exilado do Irã vá testar se os manifestantes estão ou não sendo influenciados por mensagens vindas do exterior. "A falta de uma alternativa viável minou os protestos anteriores no Irã", escreveu Nate Swanson, do Atlantic Council, com sede em Washington, que estuda o Irã.

"Pode haver mil ativistas dissidentes iranianos que, se tivessem uma oportunidade, poderiam se tornar estadistas respeitados, como o líder trabalhista Lech Walesa fez na Polônia no fim da Guerra Fria. Mas, até agora, o aparato de segurança iraniano prendeu, perseguiu e exilou todos os potenciais líderes transformadores do país." Protestos de quarta-feira foram os mais intensos Na quarta-feira, pelo menos 37 protestos ocorreram em todo o país, segundo ativistas. Entre eles, em Shiraz, vídeos online supostamente mostravam um caminhão antimotim usando um canhão de água contra manifestantes. A agência de notícias estatal IRNA, que tem se mantido praticamente em silêncio sobre as manifestações, noticiou um protesto em massa em Bojnourd, além de manifestações em Kerman e Kermanshah.

As autoridades iranianas não reconheceram a dimensão dos protestos. No entanto, houve relatos de agentes de segurança feridos ou mortos. A agência de notícias Mizan, ligada ao judiciário, informou que um coronel da polícia sofreu ferimentos fatais por arma branca em uma cidade nos arredores de Teerã, enquanto a agência de notícias semioficial Fars afirmou que homens armados mataram dois membros das forças de segurança e feriram outros 30 em um tiroteio na cidade de Lordegan, na província de Chaharmahal e Bakhtiari. Os protestos continuaram nesta quinta-feira, 08, com comerciantes fechando suas lojas na província do Curdistão iraniano. Ainda não está claro por que as autoridades iranianas ainda não reprimiram os manifestantes com mais rigor. O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou na semana passada que, se Teerã "matar violentamente manifestantes pacíficos", os Estados Unidos "irão em seu auxílio".

Os comentários de Trump provocaram uma nova repreensão do Ministério das Relações Exteriores do Irã. "Recordando o longo histórico de intervenções criminosas de sucessivas administrações americanas nos assuntos internos do Irã, o Ministério das Relações Exteriores considera hipócritas as alegações de preocupação com a grande nação iraniana, visando enganar a opinião pública e encobrir os inúmeros crimes cometidos contra os iranianos", afirmou. Mas esses comentários não impediram o Departamento de Estado dos EUA, na plataforma de mídia social X, de destacar imagens online que supostamente mostram manifestantes colando adesivos com nomes de Trump em ruas ou jogando fora arroz subsidiado pelo governo.