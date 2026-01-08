Neve e gelo paralisam aeroportos e provocam caos na Europa

Centenas de voos foram cancelados em países como França, Holanda e Bélgica. Em Paris, todos os ônibus foram suspensos devido às pistas cobertas de gelo. Ao menos seis pessoas morreram em acidentes.A Europa enfrenta uma intensa onda de frio que tem provocado fortes nevascas, gelo e ventos, resultando no cancelamento de centenas de voos, suspensão de serviços de transporte e pelo menos seis mortes relacionadas ao clima. Vários voos foram cancelados nesta quarta-feira (07/01) nos dois principais aeroportos de Paris para permitir limpeza de pistas e descongelamento de aeronaves. Foram mais de 100 voos cancelados no Charles de Gaulle e outros 40 em Orly – o equivalente a 40% dos voos matinais suspensos no primeiro e 25% no segundo. Em Amsterdã, na Holanda, o aeroporto de Schiphol enfrenta seu segundo dia de caos, com mais de 700 cancelamentos apenas nesta quarta-feira e passageiros obrigados a passar a noite no terminal por falta de alternativas. A companhia aérea KLM alertou que está com escassez de fluido descongelante devido às condições extremas. Bruxelas também registrou ao menos 40 cancelamentos de voos. Transporte terrestre e ferroviário em colapso Em Paris e subúrbios, todos os ônibus foram suspensos devido às estradas cobertas de gelo, enquanto quase metade do território francês está em alerta para neve forte e gelo negro – uma camada fina de gelo que torna superfícies escorregadias e propensas a acidentes. Caminhões e ônibus escolares tiveram a circulação proibida em um terço do país. Na Holanda , trens ficaram paralisados até o meio da manhã e ainda estão com serviços limitados. No Reino Unido, a queda das temperaturas para até –12,5 °C levou ao fechamento de centenas de escolas, como na Escócia pelo terceiro dia consecutivo. Serviços do Eurostar, que conectam Londres à Europa continental, também sofreram atrasos e cancelamentos. Os países nórdicos enfrentam cortes de energia e suspensão de bondes, como em Gotemburgo, na Suécia, onde autoridades pedem que a população permaneça em casa. No extremo norte da Dinamarca, embora a situação esteja sob controle, as autoridades alertam para nevascas severas. Mortes e acidentes causados pelo gelo Seis pessoas morreram em acidentes relacionados ao clima, cinco delas na França . Entre as vítimas estão motoristas que perderam o controle dos veículos devido ao gelo negro, incluindo um taxista que caiu no rio Marne, próximo a Paris. Na Bósnia, uma mulher morreu após ser atingida por uma árvore que tombou com o peso da neve. A onda de frio afeta de forma dramática pessoas em situação de rua. Em Paris, o jovem guineense Boubacar Camara, que dorme em uma barraca, descreveu a luta para sobreviver às temperaturas extremas: "Você só tem que se manter forte, garantir que não vai morrer." Balcãs e Europa Central em situação crítica Nos Balcãs, neve e chuva torrencial causaram inundações, queda de árvores e cortes de energia. Passageiros ficaram mais de 12 horas presos em um trem em Knin, na Croácia, após galhos caírem sobre os trilhos. Cidades na Sérvia e na Bósnia decretaram situação de emergência. Na Polônia, escolas foram fechadas e passaram a adotar ensino à distância. A Hungria registra transtornos em rodovias e no transporte público devido à forte nevasca. Outros impactos A Espanha enfrenta um raro episódio de frio intenso, que interrompeu uma linha ferroviária próxima a Madri e afetou mais de 40 estradas. Na Alemanha, apesar de temperaturas abaixo de –10 °C, as perturbações no trânsito permanecem limitadas. No país, a situação do clima foi mais desafiadora na semana passada,com vários acidentes sendo registrados. sf/le (AFP, Lusa, Reuters)