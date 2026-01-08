Minneapolis se prepara para mais protestos por morte de mulher em operação do ICE

A cidade americana de Minneapolis se prepara para novos protestos nesta quinta-feira (8) contra a polícia migratória, após o assassinato de uma mulher na quarta-feira durante uma operação, um incidente que gerou indignação entre os moradores locais. A mulher, identificada pela mídia local como Renee Nicole Good, de 37 anos, morreu após ser atingida por vários tiros à queima-roupa enquanto aparentemente tentava se afastar de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês), que estavam ao lado do seu carro e alegaram que ela bloqueava a passagem.

Imagens em vídeo do incidente mostram um agente do ICE mascarado tentando abrir a porta do carro da mulher enquanto ela tentava se afastar, antes que outro agente mascarado disparasse três tiros contra o SUV Honda Pilot. O veículo então perdeu o controle e colidiu com outros carros estacionados, enquanto espectadores horrorizados insultavam os agentes federais. - Cena macabra - Seu corpo ensanguentado foi visto caído no veículo acidentado.

Uma das testemunhas, Brandon Hewitt, disse à rede MS NOW que ouviu "três tiros" e que gravou "vários vídeos deles carregando o corpo para a ambulância". Outra testemunha, entrevistada pela emissora local FOX9, descreveu uma cena macabra. "A passageira que sobreviveu saiu do carro coberta de sangue", disse a testemunha, que também afirmou que um homem que se identificou como médico tentou se aproximar de Good para ajudá-la, mas agentes do ICE o impediram.

A mãe de Good, Donna Ganger, disse ao Minnesota Star Tribune que sua filha "provavelmente estava apavorada" no momento do incidente e que não queria um confronto com os agentes do ICE. Good era mãe, poeta e cinéfila, segundo a mídia americana. Ela estudou escrita criativa na Old Dominion University em Norfolk, Virgínia. O governo do presidente Donald Trump rapidamente afirmou que Good tentou matar os agentes atropelando-os, uma posição que o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, chamou de "merda" e pediu que o ICE deixasse a cidade.

O incidente ocorreu durante um protesto contra as políticas de imigração de Trump nesta cidade no estado de Minnesota, no norte dos Estados Unidos. Milhares de manifestantes tomaram as ruas geladas de Minneapolis após o ocorrido, carregando cartazes com os dizeres "ICE Fora de MPLS", uma abreviação comum para a cidade. Segundo o Minnesota Star Tribune, manifestantes realizaram vários protestos semelhantes contra o ICE nesta quinta-feira, em frente a um prédio do governo federal e em outros locais da cidade.