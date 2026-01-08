Milan empata com Genoa (1-1) e deixa Inter escapar na liderança da Serie A

O Milan conquistou apenas um ponto em casa, e nos acréscimos, nesta quinta-feira (8), ao empatar em 1 a 1 com o Genoa na partida que encerrou a 19ª rodada do Campeonato Italiano. O empate no estádio de San Siro permite que seu arquirrival, a Inter de Milão, mantenha a vantagem de três pontos na liderança da Serie A.

O Milan, cuja única derrota na temporada aconteceu em agosto, ampliou sua sequência invicta para 17 partidas, com onze vitórias e seis empates, mas esteve perto de sofrer um grande revés em sua luta pelo título. O Genoa, sempre oportunista, abriu o placar por meio de Lorenzo Colombo (28') e depois resistiu aos repetidos ataques dos donos da casa. Até que, depois de muita insistência dos 'rossoneri', a defesa genovesa cedeu nos acréscimos, quando Rafael Leão cabeceou para o fundo da rede (90'+2). Os torcedores do Milan ainda levaram um último susto quando, no último minuto, o árbitro marcou um pênalti para o Genoa.

Mas o meio-campista Nicolae Stanciu chutou por cima do travessão, para a decepção da torcida lombarda. O Milan permanece em segundo lugar (39 pontos), à frente do atual campeão, o Napoli (3º, 38 pontos), que também empatou, em 2 a 2, com o Verona na quarta-feira, em partida da 19ª rodada. Já a Inter, que na quarta-feira conquistou sua sexta vitória consecutiva na visita ao Parma (2 a 0), ampliou sua vantagem para três pontos.

Os 'interistas', que ainda têm um jogo atrasado da 16ª rodada para disputar, podem consolidar a liderança no domingo, quando recebem o Napoli. Já o Milan enfrentará a Fiorentina (19ª, 13 pontos). --- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: - Terça-feira:

Pisa - Como 0 - 3 Lecce - Roma 0 - 2 Sassuolo - Juventus 0 - 3